CAMPOSAMPIERO - Un trattore si è ribaltato e un contadino è rimasto sotto il mezzo a Rustega di Camposampiero in via Soligo alle 18 di oggi, sabato 20. E' intervenuto l'elisoccorso: l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Padova.



