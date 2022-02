Incidenti a raffica per la pioggia, mattinata di passione per la viabilità del Camposampierese

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Mattinata di passione oggi, 15 febbraio, in tutto il Camposampierese per una serie di incidenti stradali che non hanno dato tregua agli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. A complicare le cose ci ha pensato una fitta pioggia che ha creato non pochi problemi agli utenti in transito. Alle 8,20 si è registrato un tamponamento che ha visto coinvolti cinque mezzi lungo la Valsugana nel comune di Cortarolo in direzione Cittadella verso Padova. Protagonisti una Toyota Yaris, un'Alfa Romeo Stelvio, una Daweoo Matiz, una Volkswagen Polo e una Citroen C3. Ad avere la peggio è stata la conducente della Toyota Yaris, finita nel fossato costeggiante la provinciale e trasportata con ambulanza 118 all'ospedale di Cittadella. Non è in pericolo di vita. Poco dopo all'uscita di Reschigliano di Campodarsego direzione Padova sulla 308 un autoarticolato è finito fuori dalla sede stradale. Ci sono volute un paio d'ore per rimettere in carreggiata il mezzo pesante e liberare la viabilità. Incidente provocato da una probabile distrazione del conducente. Alle 11 altra fuoriuscita autonoma che ha visto coinvolta una Toyota Yaris all'uscita di Fiumicello di Campodarsego sempre sulla 308. A causa verosimilmente del fondo reso viscido dalla pioggia la conducente ha perso il controllo del mezzo finendo nell'isola spartitraffico per poi schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione. Ferita, è stata trasportata in ospedale. Gli agenti coordinati sul posto dal vicecomandante Filippo Colombara hanno richiesto per tutti i protagonisti degli incidenti analisi mediche in ospedale per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.