Grave incidente a Camposampiero: ragazza di 15 anni investita da un'auto. Alla guida un 40enne di Loria

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Ragazza di 15 anni investita oggi, giovedì 20 gennaio, nel tardo pomeriggio all'intersezione tra via Montegrappa e via San Pio X a Camposampiero. E' successo tutto alle 18,30. L'investitore, un quarantenne residente a Loria (Treviso), secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione, stava procedendo da Camposampiero in direzione Loreggia al volante di una Alfa Romeo Giulietta. Nell'impatto la giovane è caduta rovinosamente sull'asfalto.

Ragazzina investita: come sta

Prontamente soccorsa, la giovane è stata trasportata in ospedale a Camposampiero in area rossa. I medici confidano già nelle prossime ore, dopo tutti gli accertamenti clinici del caso, di sciogliere la prognosi.

Investitore negativo all'alcoltest

Il quarantenne protagonista dell'incidente è risultato negativo all'alcoltest. Tra le cause che avrebbero provocato lo schianto non si esclude la velocità, ma anche una banale disattenzione.

Il traffico

La viabilità ha subito rallentamenti per circa novanta minuti. Tempo necessario agli operatori di terminare le varie attività. La Polizia locale si riserva di sequestrare il mezzo. Decisivi saranno i referti provenienti dall'ospedale. Il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza è stato fatto defluire lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi.