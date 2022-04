Camposampiero, scontro fra una Volvo e una Mercedes: ferite due donne Foto

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Incidente stradale oggi, domenica 10 aprile 2022, intorno alle 7.40 di mattina in via Stradelle in località Rustega, nel comune di Camposampiero: due auto si sonos contrate e due donne sono rimaste ferite.



I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza la Mercedes classe A e la Volvo XC90, mentre le due conducenti sono state soccorse dal Suem, intervenuto con due ambulanze. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito il rilievo del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 9 circa.