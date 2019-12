Ragazza di 22 anni finisce fuoristrada con l'auto su un fianco

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Ragazza di 22 anni perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, ribaltata su un fianco. L'incidente è avvenuto questa mattina, 20 dicembre, poco prima delle 5:30 in via Fossalta a Rustega di Camposampiero.



I pompieri volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la ragazza, presa in cura dal personale sanitario e trasferita al Pronto Soccorso. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA