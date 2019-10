di Michelangelo Cecchetto

CAMPOSAMPIERO - Il diligente dipendente hae permesso ai carabinieri della stazione di Camposampiero, di arrestare la “sirenetta”, cheaveva promesso diverse attenzioni, ma non per affetto, ma a questo punto con esclusive finalità economiche. La donna, una, già indagata, lunedì ha compiuto l’azione decisiva che l’ha fatta finire, per la precisione nel carcere femminile di Montorio Veronese. Si tratta di Alda Perfundi, che dai documenti risultain provincia di Pordenone, ma domiciliata a Vogogna, in Piemonte. Ma andiamo con ordine. E’ dallo scorso agosto che gli uomini dell’Arma tengono sotto controllo la Perfundi e un’altra donna originaria della Romania. Un ottantenne di Camposampiero, commerciante in pensione, le ha conosciute attraverso una chat d’incontri.