Il Pd contro il parroco anti-aborti: «Offre mille euro? Offende le donne»

CAMPOSAMPIERO - “Io mi sono sentita offesa nel leggere la sua offerta di dare mille euro a chi decide di non abortire, come se fossero solo i soldi il motivo che spinge una donna a questa scelta. Carissimo don Marco Scattolon, le chiedo rispetto”. Michela Lorenzato, vice segretaria provinciale del partito democratico non se l'è sentita di tacere e alla proposta del parroco di Rustega di aiutare chi è in difficoltà economica a decidere di continuare una gravidanza con mille euro, ha scritto una lettera...