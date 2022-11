Campodoro, incidente stanotte: auto in campi e fossi, un ferito Foto

CAMPODORO (PADOVA) - Scontro fra tre auto a Campodoro, piccolo comune padovano, in via Balla, verso le 2.40 della notte del 26 novembre 2022. Una persona è rimasta ferita.

I pompieri, intervenuti da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi e controllato che non vi fossero altre persone coinvolte, oltre i tre conducenti venuti fuori autonomamente. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.