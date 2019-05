«Io, farmacista rapinata, non cedo: mi difenderò a suon di pugni»

di Giancarlo Noviello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPODARSEGO - Farmacie come bancomat. Prese d’assalto da rapinatori che le vedono come una scorciatoia per ottenere contanti in una manciata di secondi. Barbara Verza, 47 anni, farmacista di Bronzola di Campodarsego, ha subito pochi mesi fa una rapina a mano armata: due uomini hanno fatto irruzione nella sua farmacia e l’hanno minacciata di morte con una pistola puntata alla tempia. Adesso lei non è demoralizzata, neppure avvilita, vuole andare avanti per la sua strada: «La farmacia è l’attività commerciale che rappresenta il mio presente economico ma anche il futuro. Io vado avanti, non mi arrendo alle prime difficoltà, non rinuncio al mio progetto di difesa. Ai danni psicologici, alla paura di dover attraversare una strada, di tornare a casa da sola, occorre aggiungere l’amara consapevolezza che se non sei in grado di difenderti, non ti aiuta nessuno. Cosi ho deciso di iscrivermi prima ad un corso di autodifesa e poi di praticare la boxe».