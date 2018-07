Incidente sul lavoro nella ditta Maus: cade da un'impalcatura e muore

Notizia in aggiornamento

CAMPODARSEGO (PADOVA) -questa mattina attorno alle 9.30. La tragedia questa volta si è concumata alla ditta Maus di Campodarsego in via Caltana, specializzata nella costruzione di macchine molatrici e torni. Sul posto sono già intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto fare nulla per la vittima, le forze dell'ordine e lo Spisal per ricostruire se ci sono eventuali responsabilità.Il deceduto, che è originario di Modena, è il titolare di una ditta esterna che lavorava per la Maus. È caduto da un impalcatura.