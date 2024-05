Campodarsego. Ragazzino di 12 anni attraversa la strada: colpino in pieno da un'Audi. il 58enne alla guida: «L'ho visto all'ultimo»

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Attraversa la strada e viene falciato da un'auto. Un ragazzino di 12 anni è ricoverato in ospedale a Padova in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri qualche minuto dopo le 14 in via Pioga a Campodarsego. Il ragazzo, dopo la mattinata trascorsa a scuola, stava facendo rientro con il bus a casa proprio in via Pioga dove vive con i genitori. Proprio nel momento in cui stava attraversando per raggiungere la propria abitazione, è giunta una Audi A6 condotta da un uomo di 58 anni, T.C., di Padova che l'ha centrato in pieno.

Nell'impatto il ragazzino è caduto rovinosamente sull'asfalto. Alla scena hanno assistito numerosi testimoni. Si sono vissuti momenti di autentico panico, in particolare quando i genitori hanno capito che era stato investito il figlio.



I SOCCORSI

Sono stati subito allertati i numeri d'emergenza. In via Pioga in pochi minuti sono arrivati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della polizia locale della Federazione coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara. Dopo aver prestato le prime cure al ragazzino, i soccorritori si sono resi conto che il suo quadro clinico era piuttosto serio e hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Non appena il ferito è stato stabilizzato, è stato elitrasportato a Padova dove è giunto in prognosi riservata. Dai primi riscontri presenta un grave trauma cranico e lesioni agli arti inferiori. É tenuto sotto stretta osservazione.



Nel frattempo il 58enne padovano, uscito illeso dall'abitacolo, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. É risultato negativo all'alcol. Agli agenti della Federazione che l'hanno sentito a lungo, l'uomo avrebbe riferito di aver visto il ragazzino soltanto all'ultimo momento e di non essere stato in grado di bloccare in tempo la marcia.



LE IPOTESI

L'esatta dinamica dell'investimento è ancora da accertare. Vicino alla fermata del bus ci sono le strisce pedonali, ma non si sa ancora se il ragazzino stesse attraversando in quel punto. Lo dovranno accertare le ulteriori indagini della polizia locale. Per capire la dinamica saranno decisive anche le testimonianze raccolte nell'immediatezza dei fatti dagli agenti e le immagini estrapolate dalla videosorveglianza che potrebbero aver ripreso il momento dell'impatto. La viabilità in via Pioga è tornata scorrevole soltanto dopo le 16,30 quando i vari operatori impegnati sul luogo dell'investimento hanno completato i loro rilievi.



LA STRADA

Non è la prima volta che in quel tratto di strada avvengono incidenti stradali di una certa gravità nonostante i continui pattugliamenti delle forze dell'ordine e gli appelli alla prudenza. In ospedale a Padova subito dopo l'investimento si sono recati i genitori del dodicenne in attesa di ricevere notizie confortanti dal personale medico che fin da subito l'ha preso in cura.