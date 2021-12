Incidente a Campodarsego: malore alla guida e schianto, grave un 66enne del posto

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Malore al volante, schianto e traffico al collasso. Incidente stradale oggi, 22 dicembre, alle 14 nella zona industriale di Campodarsego all'altezza di via Pigafetta. Il conducente di un furgone Iveco di 66 anni, residente in paese, solo a bordo, per un probabile malore, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un autocarro in sosta lungo la strada per operazioni di carico e scarico merce.

Il conducente dell'Iveco è stato trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Camposampiero. Ha riportato gravi lesioni, la prognosi è riservata. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale della Federazione del Camposampierese.

La viabilità lungo la tratta interessata dallo schianto è andata letteralmente in tilt. E' toccato proprio agli agenti transennare l'area e diluire il traffico veicolare lungo arterie secondarie. Non appena si conoscerà l'esito definitivo degli accertamenti clinici sul conducente dell'Iveco gli agenti valuteranno se sequestrare o meno i mezzi incidentati. Dalle prime indagini gli inquirenti hanno escluso la complicità di terzi veicoli all'origine dello schianto.