Grosso incendio nella notte: a fuoco il reparto verniciatura della Carraro Drive Tecch a Campodarsego

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Incendio alle due di notte nello stabilimento Carraro Drive Tecch s.p.a. in via Olmo a Campodarsego. Viene segnalato che le fiamme hanno invaso il reparto verniciatura dell’azienda indicata. Esclusa la matrice dolosa.

Sul posto, oltre ai carabinieri del luogo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittadella, sono intervenute numerose squadre del vigili del fuoco. L’allarme era stato dato inizialmente dal portiere dello stabilimento che aveva ricevuto il segnale dell’allarme incendio. Esclusa la possibilità che vi fossero persone ferite, considerato che il reparto è chiuso dalle 20 alle 08 successive, sono iniziate le operazioni di spegnimento che sono durate fino alle 4.00.

Inquinamento

Esclusi danni ambientali considerato che il luogo in cui sono custodite le vernici ed i solventi non è stato interessato dalle fiamme. I danni sono ingenti ma non precludono la stabilità delle strutture.

