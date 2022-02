Decima sala slot multata in due mesi: clienti pizzicati a giocare in orario non consentito

CAMPODARSEGO - Le slot doveva essere chiuse come previsto da ordinanza regionale, ma all'interno i clienti erano più che mai concentrati a tentare la fortuna. Decima sala slot sanzionata con un verbale di 500 euro dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Il blitz è scattato ieri sera 22 febbraio dopo le 19. Il personale in divisa, coordinato dal comandante Antonio Paolocci, dopo aver accertato la presenza di avventori intenti a giocare, ha provveduto ad identificare i presenti. Il gestore dell'attività, un cittadino cinese, si è giustificato riferendo che non era al corrente dell'ordinanza che vieta di accendere i videopoker in determinati orari della giornata. Parziali giustificazioni che non gli sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge. Nel caso in un prossimo futuro l'esercente dovesse essere ritrovato ad eludere la normativa, potrebbe anche scattare la chiusura del locale fino a trenta giorni. L'attività posta in essere dalla Polizia locale è finalizzata a contrastare il fenomeno sempre più attuale della ludopatia che inevitabilmente diventa un carico di lavoro in più per i singoli amministratori del Camposampierese.