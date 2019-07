Mal di testa: un mese in coma e muore il giorno del suo 49° compleanno

di Giancarlo Noviello

CAMPODARSEGO - Marika Gastaldello non ce l’ha fatta. A portarsela via, un, proprio lunedì mattina, giorno del suo compleanno. Tutto è accaduto il 9 giugno scorso. Marika si trovava all’interno di un noto ristorante dell’Alta Padovana per festeggiare assieme ai familiari, il 50esimo anniversario di nozze degli zii Bruno e Antonietta. Era l’ora di pranzo, quando la donna ha iniziato ad accusare improvvisamente un fortissimo mal di testa, accompagnato da conati di vomito. In pochi istanti la situazione precipita e Marika viene accompagnata d’urgenza nel reparto di neurochirurgia dell’Ospedale di Padova. Qui i medici capiscono subito le gravi condizioni in cui versa la donna, l’aneurisma cerebrale era già troppo esteso. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, la donna cade irrimediabilmente in coma. Dopo quasi un mese dal quel maledetto giorno, Marika muore proprio nel giorno del compleanno. Avrebbe compiuto 49 anni, circondata dall’affetto di tutta la famiglia.