A fuoco camion che trasporta carta: furioso incendio sulla Statale del Santo

PADOVA - Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Ss 308 - la Statale del Santo - nel comune di Campodarsego per l’incendio di un autoarticolato che trasportava carta: illeso l’autista. I pompieri accorsi da Cittadella e Padova con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori hanno spento con la schiuma il rimorchio oramai completamente avvolto dalle fiamme andato completamente distrutto, in salvo la motrice che l’autista è riuscito a staccare in tempo. Sul posto le forze di polizia per deviare il traffico.

Le cause del rogo di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e raffreddamento sono terminate alle 15.