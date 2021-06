Nube di ammoniaca dal macello: chiusa la statale, evacuate due case

CAMPO SAN MARTINO - Sversamento di ammoniaca (in stato gassoso) dalla ditta Fratelli Tosetto, specializzata in lavorazione e commercializzazione delle carni, a Campo San Martino lungo la strada Valsugana: gli automobilisti hanno visto levarsi dai capannoni del macello una nube bianca e sentito l'odore che bruciava la gola. Sul posto Vigilidel Fuoco, Carabinieri, tecnici dell'Arpav per controllare l'inquinamento e il sindaco del paese. Evacuate due abitazioni e chiusa la statale.