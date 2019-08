Legnaia a fuoco, le fiamme sfiorano il garage: tre ore per domare l'incendio

CAMPO SAN MARTINO - Legnaia a fuoco oggi verso le 14.30 in via Battisti a Campo San Martino. I Vigili del fuoco arrivati con due automezzi e sette operatori, hanno circoscritto e poi spento le fiamme della legnaia, evitando il coinvolgimento di un attiguo garage. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA