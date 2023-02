CITTADELLA - La tredicenne Ilary Bosompem ha vinto il titolo assoluto nel campionato italiano di danza jazz, categoria 13-16 anni, che si è svolto domenica 19 febbraio a Riccione. Ha ballato con i colori della scuola International Dance di Bassano di Grappa. Premiata la dedizione e l'impegno, frutto di quella che è una vera e propria passione, nel "sangue" della giovanissima che vive a Laghi ed è iscritta al secondo anno della secondaria di primo grado Pierobon. Balla da quando aveva tre anni. Come lei balla pure la sorella primogenita Emily di 14 anni. Ha un'altra sorella di 8 anni, Stephanie. Grande la gioia di mamma Elisa Rebellato che la ha trasmesso la passione pur non avendo mai fatto la ballerina, di papà Kwabena, originario del Ghana, e della nonna materna Giovanna.

IL TITOLO

Ilary mantiene il titolo, pur essendo passata di categoria, portando in vetta il Veneto. Sono stati premiati la sua tenacia e la dedizione dei familiari perchè gli allenamenti sono quotidiani, almeno cinque giorni la settimana, non meno di tre ore al giorno perchè Ilary studia anche latino americano, modern-contemporary e showdance. Sono stati i genitori ad accorgersi che appena sentiva un brano Ilary cominciava a ballare perfettamente a tempo. Così eccola affiancare la sorella maggiore nella scuola di danza. Qui il grande lavoro formativo, senza esasperazioni e con la giusta misura.

LA PASSIONE

Lo scorso settembre Ilary ha partecipato anche agli Europei dove si è fatta notare tra le trenta atlete in gara. Anche questa è stata un'esperienza importante. É ancora presto per dire se la danza potrà diventare una professione, di certo è un divertimento molto appagante. Il successo personale è stato condiviso anche dalla società bassanese dove insegna un altro volto cittadellese del ballo, Arduino Bertoncello, noto ballerino internazionale, che si è complimentato con tutte le ragazze per i risultati, ma soprattutto «per le emozioni regalate, super orgoglioso del vostro lavoro e della vostra passione e di quello delle vostre insegnanti». Ilary di certo non si adagia sugli allori e non si monta la testa. Messa la medaglia nella già ricca bacheca, continua i suoi allenamenti e le sessioni in vista dei campionari Italian Ballet Star, che ad aprile si disputeranno a Bassano.