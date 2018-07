«Invasione di camper dei rom: il parco è diventato una latrina»

di Isabella Scalabrin

PADOVA - «Invasione di rom a Chiesanuova». A lanciare l'allarme sono gli attivisti del Movimento del Buonsenso, i quali, in questi giorni, hanno effettuato un sopralluogo nella zona, guidati da alcuni residenti che lamentano gravi disagi, in seguito all'arrivo di numerosi nomadi nel quartiere. «Da inizio giugno, lungo via Chiesanuova, poco prima del ponte sul canale Brentella, hanno iniziato a stanziare abusivamente alcune famiglie nomadi con quattro o cinque camper - spiega il presidente del Movimento, Alberto...