PADOVA - Un cammino lungo 800 anni. In occasione dei festeggiamenti per l'ottocentenario dalla fondazione dell'università di Padova, l'ateneo ha deciso di ripercorrere il percorso dei padri fondatori, organizzando un viaggio che ne ricalchi la strada percorsa. Fu un gruppo di studenti che, nel 1222, lasciò Bologna per cercare maggiore libertà di studio a Padova, a fondare l'Ateneo, che ora è considerato uno dei più rilevanti in Europa. Il percorso attraverserà otto tappe, come otto sono i secoli trascorsi dalla partenza dei coraggiosi studenti bolognesi, e al momento in cui la libertà, in tutte le sue declinazioni, si è fatta elemento fondante dell'Università di Padova, diventando il cuore della sua identità.

I rappresentanti dell'ateneo sono partiti ieri dalla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna alla presenza del professor Alessandro Bortolotti dell'Università di Bologna e arriveranno a Palazzo del Bo a Padova lunedì prossimo. L'iniziativa darà interamente spazio ai pensieri e alle esperienze degli studenti che parteciperanno al progetto, al quale chiunque vorrà potrà unirsi liberamente come accompagnatore: Libera il tuo futuro è il motto scelto per rappresentare i festeggiamenti degli 800 anni e sarà anche il fil rouge che collegherà le diverse tappe di questo viaggio. I viaggiatori, infatti, durante ciascun tratto del percorso, si confronteranno su otto temi diversi, che secondo fonti storiche sono legati alla vita degli studenti che 800 anni fa avevano affrontato lo stesso viaggio, in un'ottica moderna e incentrata sul futuro: ogni studente avrà modo di analizzare in modo particolare, grazie all'appartenenza a diversi corsi di studi, argomenti come la libertà, il viaggio, la violenza, il sesso, il cibo, la musica, la poesia e il gioco. Gli argomenti saranno poi attualizzati e discussi attraverso le loro esperienze e costituiranno i contenuti di alcuni prodotti multimediali che verranno pubblicati sul sito dell'Università di Padova, tra cui un podcast che uscirà ad ottobre 2022 ed un documentario, che verrà pubblicato dopo la serializzazione del podcast.

A cominciare il viaggio è stata Carla Delle Vedove, studentessa di Sociologia, che racconta: «Sono venuta a sapere del progetto da un mio professore e sono stata subito attratta dall'idea di partecipare. Mi sto divertendo molto a fare questa camminata, perché non ero mai stata a Bologna e ho avuto la possibilità di visitare i diversi luoghi universitari della città ed è stato molto interessante. Oggi il tema che abbiamo trattato è stato quello della libertà e durante il cammino abbiamo avuto la possibilità di parlarne e di dare le nostre opinioni a riguardo. Noi come studenti e studentesse viviamo questo tema in prima persona, più che in altri contesti, io stessa vengo da un paese vicino a Udine e mi sono trasferita a Padova, dove ho potuto godere di una maggiore libertà in prima persona e raccontare la mia esperienza è stato stimolante. Il caso ha voluto che incontrassimo lungo il nostro percorso un ragazzo con la maglia dei festeggiamenti per gli 800 anni che stava facendo il percorso inverso in bicicletta, una coincidenza incredibile». Le otto tappe della camminata andranno dai 15 ai 25 chilometri e percorreranno strade sterrate, in modo da ripercorrere il pellegrinaggio di speranza e libertà che il gruppo di giovani studenti bolognesi ha intrapreso nel 1222, il percorso passerà per: Bologna, Castelmaggiore, Malalbergo, Ferrara, Polesella, Rovigo, Sant'Elena, Battaglia Terme ed infine Padova, dove ci saranno ad aspettarli grandi festeggiamenti. I social di Unipd si faranno diario dei giorni di cammino attraverso Instagram, nel frattempo, nel sito degli 800 anni è possibile scoprire dove gli studenti e le studentesse sono arrivati con la geolocalizzazione in tempo reale.