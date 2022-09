PADOVA - É approdato in Toscana il Cammino sulle orme di Sant'Antonio che durerà fino al 21 settembre. I pellegrini del Progetto Antonio 20-22 partiti a giugno da Capo Milazzo stanno portando la sacra reliquia ex ossibus del Santo in uno speciale zaino fino a Padova il 9 ottobre. Si tratta di un'itineranza povera, a staffetta, con un piccolo gruppo di pellegrini cui altre persone, liberamente e senza necessità di alcuna iscrizione, si aggregano di giorno in giorno alla partenza, affiancandosi lungo il percorso o all'arrivo di tappa per pregare insieme alla comunità ospitante. In questi giorni l'itinerario di 142 km passerà per una serie di eremi dove è attestato il passaggio 800 anni fa di sant'Antonio, giovane frate in cammino dalla Sicilia alla volta di Padova, seguendo quella che era all'epoca la strada privilegiata per trovare ospitalità e ristoro durante il viaggio: oggi da Montecasale si approderà all'eremo di Cerbaiolo, domani l'arrivo è previsto a La Verna, altro luogo simbolo del francescanesimo, dove 800 anni fa Antonio visse per alcuni mesi e San Francesco ricevette le stimmate nel 1224. Venerdì toccherà all'abbazia di Badia Prataglia, fondata dai Benedettini, mentre il monastero di Camaldoli, fondato dal monaco San Romualdo di Ravenna ispirandosi alla spiritualità dei padri del deserto, concluderà la parte toscana del tracciato lungo la Penisola.

Nel mezzo di aree naturalistiche

Il cammino toscano si immergerà nelle aree naturalistiche del Parco nazionale delle foreste Casentinesi con alcuni siti divenuti nel 2017 patrimonio Unesco come quello delle faggete vetuste del Parco nazionale e la riserva integrale di Sasso Fratino. Le ultime tre tappe saranno le più dure per dislivello del cammino in Toscana e in particolare l'ultima sull'Appennino tosco-romagnolo da La Castagno d'Andrea a San Benedetto in Alpe sarà quella con maggiore dislivello in quanto a discesa, 1.173 metri contro i 972 di salita. Da La Verna, inoltre, i pellegrini di Antonio 20-22 inizieranno a seguire il percorso ufficiale del Lungo Cammino di Sant'Antonio che arriva fino a Camposampiero dopo 436 km, dove il Santo passò gli ultimi giorni della sua vita terrena, illustrato nell'omonima guida in coedizione tra Terredimezzo e Messaggero Padova. Nel precedente percorso in Umbria i partecipanti erano accompagnati da padre Antonio Ramina, rettore della Pontificia Basilica di Sant'Antonio, e da padre Massimiliano Patassini, direttore responsabile delle riviste del Messaggero di Sant'Antonio, camminatori d'eccezione in diverse tappe. Padre Ramina è stato anche eccezionalmente invitato a celebrare la santa messa solenne che si è tenuta domenica 4 settembre nella Basilica superiore di San Francesco in Assisi. Il Cammino da Capo Milazzo a Padova è stato promosso dal Progetto Antonio 20-22, espressione dei Frati minori conventuali della Provincia Italiana di Sant'Antonio, voluto e ideato insieme ai collaboratori laici di alcune delle principali realtà della famiglia antoniana: la Basilica di Sant'Antonio, Il Messaggero di Sant'Antonio, Il Cammino di Sant'Antonio, Associazione Cammino di Sant'Antonio, Centro Francescano Giovani Nord Italia, Peregrinatio Antoniana, Caritas Sant'Antonio. Conta inoltre sul patrocinio dell'intera famiglia francescana d'Italia (frati conventuali, cappuccini, minori, Tor; clarisse delle diverse federazioni; suore francescane; laici francescani dell'Ofs).