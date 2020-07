PIAZZOLA SUL BRENTA - Ha quarant'anni ed abita a Piazzola sul Brenta, comune che confina con Camisano Vicentino, dove risiede una donna di quarantasei anni che ha denunciato di essere stata violentata. I carabinieri della località berica hanno cominciato immediatamente le indagini e ieri, giovedì 23 luglio, hanno individuato e denunciato il presunto responsabile della violenza sessuale. L'uomo è in stato di libertà, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per ora non ha emesso nessuna misura cautelare.

L'accaduto - stando alla denuncia - si è verificato nella notte del 12 luglio scorso, appunto a Camisano Vicentino, quando è giunta al pronto intervento dei carabinieri la richiesta di soccorso. Era stata proprio la donna a voler far chiamare subito i carabinieri dopo essere stata soccorsa da alcuni conoscenti. Gli uomini dell'Aliquota radiomobile avevano raccolto quindi la sua testimonianza. Chiara, lucida, precisa. Di fatto quello che sembrava dover essere un normalissimo incontro, si è purtroppo trasformato nel peggior incubo. La donna ha riferito di essere stata aggredita e costretta a subire un rapporto sessuale completo da un individuo conosciuto nel corso della serata. Non aveva altri elementi di lui da fornire, se non l'aspetto fisico e il nome di battesimo, proprio perchè mai prima di quella sera i due si erano visti. Questo ha reso tutto più complicato, ma alla fine i militari di Camisano Vicentino, attraverso le testimonianze ed i riscontri acquisiti, sono riusciti a dare un nome ed un cognome, al presunto stupratore.



GLI ELEMENTI

Di qui la denuncia per ora a piede libero, mentre l'autorità giudiziaria berica sta valutando i provvedimenti più idonei da adottare. Pochissimi gli elementi che trapelano, essendo le indagini in corso. Ovviamente sarà valutata con la massima attenzione e con i relativi riscontri, la versione dell'uomo. Quello che è certo è che tra i due non c'era nessuna conoscenza pregressa, nessuna relazione. Si è trattato quindi di un incontro del tutto casuale dal quale poteva nascere certamente qualche cosa di più serio e che invece avrebbe avuto un epilogo gravissimo. La notizia ha avuto un'ampia eco, non solo nelle due municipalità che seppur di due province diverse hanno comunque uno stretto legame, ma in tutta l'area dell'Alta Padovana e dell'Est Vicentino. Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA