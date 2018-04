Camionisti scellerati: 15 ore di fila alla guida del tir grazie alla calamita

di Gabriele Pipia

PADOVA - La velocità media? Alterata. Le ore di viaggio? Falsificate. Tutto grazie ad una. Un camionista turco, fermato per un normale controllo pochi giorni fa in Corso Stati Uniti, per questo stratagemma ha dovuto pagare la bellezza di 1.690 euro di multa, a cui si aggiungono la sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti. Il suo non è un caso isolato: sono molti i conducenti sanzionati a Padova negli ultimi mesi per aver manomesso il cronotachigrafo con lo scopo di eludere le rigide norme sull'autotrasporto. Decine di altre salate contravvenzioni riguardano poi il sovraccarico dei mezzi e il mancato rispetto dei tempi di guida.La Polizia Locale sta intensificando i controlli e il risultato è una raffica di multe con l'obiettivo di contrastare ogni comportamento scorretto e pericoloso. «Queste persone guidano mezzi che pesano svariate tonnellate - evidenzia il comandante Lorenzo Fontolan - e possono quindi risultare pericolosi non solo per loro stessi ma anche per gli altri veicoli. Abbiamo trovato anche casi di camionisti al volante per 15 ore di fila: tutto ciò può influire quindi sul livello di sicurezza della circolazione»...