MASSANZAGO - Il suicidio di un camionista di 47 anni è avvolto nel mistero. L’autotrasportatore siciliano Gaetano Marino, dipendente della ditta fratelli Cagnin di Scorzè in provincia di Venezia, domenica 27 giugno nel tardo pomeriggio si è sparato in bocca nella sua camera da letto con una pistola Berettta calibro 7,65 di proprietà del padre deceduto sette anni fa. Ma per la Procura, anche a seguito dell’esposto di 4 pagine presentato dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati