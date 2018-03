Camion si rovescia lungo la statale all'alba: l'autista finisce in ospedale

PIOVE DI SACCO - Camion diretto a Padova si rovescia poco prima delle 5 lungo la SS 516 a Piove di Sacco: il mezzo finisce rovesciato fuoristrada su un fianco, dalla parte opposta della corsia di marcia. La squadra del locale distaccamento dei Vigili del fuoco accorsi anche con l’autogru, ha messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente, che è stato, in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA