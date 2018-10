A13, camion si rovescia sullo svincolo L'autista resta incastrato con un piede

VIGONZA - Incidente sullo svincolo dell’A13 dopo le 12 lungo l’immissione per l’autostrada A4 in direzione Milano nel territorio di Vigonza per il rovesciamento di un camion: ferito l’autista. I pompieri intervenuti da Padova con due automezzi tra cui l’autogrù hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto l’autista straniero, rimasto incastrato con un piede nella cabina di guida. Lo svincolo a causa dell’incidente è stato chiuso. Sul posto la Polstrada gli ausiliari dell’autostrada e il Soccorso stradale per il recupero del mezzo.

