A4. Camion esce di strada e si ribalta: code di auto per colpa dei curiosi Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGONZA (PADOVA) - Questa mattina, poco dopo le 9.36, insi è verificata lae, avvenuta al chilometro 368,500/est, in territorio di(Padova). L’autoarticolato, che procedeva in direzione Trieste, è uscito di carreggiata senza coinvolgere altri veicoli, ribaltandosi nella vicina via di sicurezza. Sul posto sono intervenuti il Suem con l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, la Polstrada e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro Operativo di Mestre e con il coordinatore della viabilità sul posto.I soccorritori hanno provveduto ade prenderlo in cura: le sue condizioni, nonostante l’iniziale preoccupazione, non sono gravi. Nonostante l’incidente e il successivo intervento sia avvenuto fuori carreggiata si sono formati circaper curiosi tra Padova est e il Bivio A4/A57.Le operazioni di recupero del mezzo pesante avverranno nelle prossime ore in più fasi, a causa della rottura del rimorchio, ma sempre fuori carreggiata per cui non sono previste al momento chiusure di corsia, se non quella di emergenza, né particolari disagi al traffico.