Fuori strada camion carico di Gpl

VILLAFRANCA PADOVANA - Un'autocisterna piena di gas Gpl è finita fuori strada poche ore fa in via Basse a Villafranca Padovana, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, andato troppo vicino al ciglio stradale. Nessun ferito, ma tanta paura perché il camion era carico di Gpl, un gas liquido estremamente infiammabile. Ma le squadre di vigili del fuoco intervenute subito e in forze, hanno recuperato il camion accertando che non aveva subìto alcun danno riportandolo in strada.

