Pneumatico a fuoco: autocarro si incendia in autostrada Foto

PADOVA - Poco dopo le 8:00, di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 al km 17 tra lo svincolo di Santa Margherita d’Adige e Piacenza d’Adige per l’incendio di un autocarro: nessuna persona ferita. I pompieri arrivati da Este con un’autopompa, un’autobotte e 5 operatori, hanno spento le fiamme innescate da l’incendio di uno pneumatico estesosi anche alla centinatura del mezzo e parte del carico, che è stato danneggiato. Sul posto il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:15.