Padova. Cameriere torna a casa dopo il lavoro ubriaco: patente ritirata. Nei guai altre 44 persone

PADOVA - Tornava a casa dal ristorante dove lavora. La polizia stradale ha fermato il 56enne, di professione cameriere, per un controllo. Ed ecco la sorpresa: l'uomo aveva un tasso alcolemico di 1.10, ben al di sopra del limite. Gli è stata ritirata la patente.

La scorsa notte i poliziotti si sono posizionati lungo via Chiesanuova per una serie di controlli notturni. In tutto sono state ritirate 13 patenti, compresa quella del cameriere, e sono state elevate 32 contravvenzioni. La maggior parte delle persone che hanno dovuto dire addio alla patente provenivano da un locale o da un ristorante, una sola da casa propria. E poi c'è il cameriere che sul proprio luogo di lavoro deve aver esagerato un po' troppo.