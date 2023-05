PADOVA - Quindici giorni per delineare il nuovo Consiglio della Camera di Commercio, l’ente che rappresenta l’intero tessuto imprenditoriale padovano. Già da mesi negli ambienti delle associazioni di categoria si parla della riconferma di Antonio Santocono come presidente e del subentro di Patrizio Bertin nella carica di vice, ma ora le manovre sono entrate nel vivo e le associazioni sono al lavoro per stabilire i nominativi del prossimo Consiglio.

La Camera di Commercio è composta da un Consiglio di 25 membri e poi da una giunta camerale di otto componenti compreso il presidente. Questi sono giorni caldi perché la Regione ha appena comunicato ufficialmente la spartizione dei seggi, basata su un calcolo matematico in base alla consistenza dei vari settori economici in provincia di Padova.

Gli ambiti maggiormente rappresentanti saranno commercio, industria, artigianato e servizi con quattro seggi ciascuno. Un seggio a testa per gli altri campi: agricoltura, Ict, credito e assicurazioni, trasporti e spedizioni, turismo e cooperazione. Sempre un seggio ciascuno per consumatori, sindacati e professionisti.

Si conferma quindi il solido asse tra Assindustria e Confcommercio che saranno le associazioni maggiormente rappresentate. Esprimeranno rispettivamente il presidente Santocono e quasi certamente il vice Bertin che dovrebbe sostituire Franco Pasqualetti, dato in uscita dopo le divergenze interne ad Ascom.

Ricevuti i numeri dei seggi ora le associazioni hanno tempo fino alla metà di giugno per fornire i nominativi dei futuri consiglieri alla Regione. Servirà poi un decreto del presidente Zaia per istituire ufficialmente il nuovo organo camerale.



Il Consiglio camerale procederà quindi all’elezione del presidente: scontata la convergenza su un Santocono-bis visto che il numero uno della Corvallis è apprezzato trasversalmente per la sua competenza, per la sua diplomazia e per la rete istituzionale creata negli anni. Gli ultimi passi saranno l’elezione della giunta e la nomina del vicepresidente Bertin.

C’è l’intenzione di avere una squadra composta dai presidenti delle varie associazioni di categoria in modo da avere ancora più forza in un momento quanto mai delicato per l’economia padovana. Intanto sono già scattate le manovre per i nomi del consiglieri.