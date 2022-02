PADOVA - Dopo mesi di tamponi e quarantene, da ieri tutte le classi dei nidi e delle materne comunali di Padova hanno svolto regolarmente le loro attività in presenza. Non accadeva dall’inizio dell’anno scolastico, quindi dalla metà di settembre. Complice il calo dei contagi legato ai vaccini e, soprattutto, le norme meno restrittive per quel che riguarda le quarantene nelle scuole, ieri dai 18 nidi e dalle 10 scuole materne è arrivato un ottimo segnale: tutte le sezioni sono rimaste aperte e hanno potuto svolgere le loro attività. Un dato eclatante e importante dal momento che a fine gennaio le classi chiuse a causa del virus avevano toccato quota 40. Un’enormità. Non mancano dei singoli casi di positività tra i bambini ma si va verso la normalità.

A confermarlo è stata ieri l’assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva. «Sì, a oggi nelle nostre strutture non abbiamo nessuna classe in quarantena – ha spiegato Piva – L’augurio è che si tratti di un trend destinato a consolidarsi. La speranza è che, dopo mesi molto duri per i bambini e per le loro famiglie, questo anno scolastico si possa concludere finalmente in tranquillità».

«Rispetto a tre settimane fa la situazione è decisamente migliorata – ha detto ancora l’esponete del Partito democratico – un po’ per la nuova normativa che prevede la chiusura delle classi dopo 5 contagi, un po’ perché la diffusione del virus ha registrato un allentamento, ora possiamo tirare un cauto sospiro di sollievo. Ci auguriamo che il peggio sia ormai alle spalle. Dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo dovuto gestire delle situazioni molto difficile e non è stato per nulla facile reperire il personale supplente per garantire tutte le attività».

Un trend, quello registrato negli asili comunali, che si registra un po’ in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Tra città e provincia, infatti, si registrano dei casi isolati di contagio, ma le chiusure quotidiane di questa e quella classe sono fortunatamente solo un ricordo.

IL DOCENTE

Intanto si fa sentire il professor del liceo Fermi Antonio Trivellato che lo scorso 9 febbraio ha tenuto una vera e propria lezione davanti all’istituto in quanto sospeso perché non vaccinato. «Ho tenuto davanti al liceo un sit-in di protesta legittimo contro la mia sospensione dal lavoro e tutte le discriminazioni in atto - precisa ora -. Una manifestazione di dissenso volutamente espressa all’entrata della scuola e svoltasi nei termini e nei modi previsti per le manifestazioni autorizzate. Non può essere ritenuta un’iniziativa lesiva dell’immagine del liceo come dichiarato dalla dirigente scolastica».

IL BILANCIO

Se dal fronte delle scuole arrivano segnali incoraggianti, dalle corsie degli ospedali, invece, le notizie ci dicono che non va ancora abbassata la guardia. Ieri a livello provinciale i decessi legati al Covid hanno toccato quota 5. Un numero ancora alto se si tiene conto che la campagna di vaccinazione va avanti ormai da più di un anno. In provincia di Padova si registrano 11.383 casi di persone attualmente positive, un dato comunque in costante discesa. Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 162 di cui 12 in terapia intensiva. Lunedì erano 16. Il calo continua.