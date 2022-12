PADOVA - Una traccia per un tema in classe? Una poesia da imparare? Un elenco di regole per l’analisi grammaticale? No, questa volta niente di tutto ciò. Sulla grande lavagna alle spalle del professor Maurizio Sartori non troviamo una lezione di lettere bensì un’esercitazione di calcio. Dribbling, cross e tiri in porta: ecco la seconda vita del preside che fino allo scorso agosto ha guidato lo storico liceo Nievo in centro a Padova. Oggi i banchi dell’aula scolastica lasciano posto alle panche dello spogliatoio ma lo spirito è sempre lo stesso: «L’insegnamento e il calcio sono sempre state le mie due grandi passioni e ora le metto assieme», sorride il professore mentre sposta le pedine studiando l’ennesima azione di gioco. Ragazzi e docenti lo hanno conosciuto come dirigente scolastico – prima a Selvazzano e poi a Padova – ma molti non sanno che Maurizio Sartori ha un passato da allenatore e da punto di riferimento del settore tecnico della Federazione. In pensione da quattro mesi, oggi è docente a contratto di tecnica e didattica del calcio al corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Padova.



Professore, partiamo dalla sua carriera didattica...

«Ho una laurea in lettere, indirizzo Storia moderna e contemporanea. Ho iniziato a insegnare alle elementari. Nel 1993 ho vinto un concorso per quello che all’epoca si chiamava direttore didattico. Ho fatto il preside nel Vicentino fino al 2004, poi è arrivata la chiamata a guidare l’istituto comprensivo di Selvazzano che contava 1.300 alunni. Ho portato avanti anche otto reggenze in altri istituti fino all’ultima tappa, nel 2018, il liceo Nievo di Padova. Il completamento di un percorso dopo tanta gavetta».



Uno degli istituti più prestigiosi della città...

«Affrontando pure la pandemia, un’esperienza di gestione complessa. Alla fine ne siamo usciti. Tutti assieme».

In quarant’anni ha assistito alla trasformazione della scuola...

«I cambiamenti sono stati tantissimi. Penso soprattutto all’ampliamento nel Piano dell’offerta formativa, alle riforma Moratti e Gelmini. E poi un’altra riforma, la “Buona scuola” di Renzi che ha portato sugli scudi la figura del preside manager».



Le esperienze più stimolanti?

«A cavallo tra gli anni 90 e 2000 ho vissuto la nascita degli istituti comprensivi. E poi l’ingresso delle tecnologie a scuola. Lo dico da appassionato di informatica».



Oggi lei continua a insegnare, in un’altra veste...

«Sono docente dell’Università di Padova dal 2015. Quando ero ancora preside mi prendevo ferie un giorno a settimana per insegnare all’università, ora posso invece dedicare ancora più tempo. Prepariamo metodologie di allenamento per la tattica e per la tecnica. Facciamo teoria in aula e poi pratica in campo».



Torniamo alle origini. Come nasce la sua passione per il calcio?

«Da bambino ho giocato qui a Padova e poi ho allenato, iniziando ad Altichiero e arrivando alla prima squadra dell’Abano tra il Campionato nazionale Dilettanti e l’Eccellenza. Ho allenato anche nel settore giovanile del Petrarca, prima di vincere il concorso da dirigente scolastico. Erano i primi anni Novanta».



Nello stesso periodo fece anche una scelta di vita, quando arrivò la chiamata del Parma...

«Nevio Scala era l’allenatore della prima squadra in serie A e per me si aprì la possibilità di andare ad allenare gli allievi nazionali. Declinai per dedicarmi al meglio alla scuola. È andata bene così. Affermarsi nel mondo del calcio professionistico non è facile. Non ho rimpianti...».



Anche perché comunque il mondo del calcio lei non l’ha lasciato affatto...

«Ho lavorato a lungo per la Federcalcio insegnando teoria e metodologia di allenamento ai corsi per allenatori. E ora continuo a insegnare con grandi soddisfazioni qui all’università».



Quali sono queste soddisfazioni?

«Vedo studenti motivati, attenti, entusiasti. Li sollecito a proporre esercizi originali e vedo bellissime contaminazioni: è splendido vedere chi arriva qui dal basket e dal rugby».



Tra i suoi allievi vedremo qualche sportivo di successo?

«Giacomo Toninato si è laureato con me e poi ha fatto una carriera da match analyst di alto livello: Arsenal, Atalanta e ora l’Inter con Simone Inzaghi. E poi tra le giocatrici c’è Claudia Ferrato, che ha studiato qui: è partita dal Padova per poi arrivare a giocare con Sassuolo e Chievo. Sono orgoglioso di loro e di tanti altri».



Chi le piacerebbe accogliere ad una sua lezione?

«Mister Carlo Ancelotti. C’è un mio studente, Marco Da Dalt, che ha fatto una tesi di 100 pagine su di lui. Magari con questa motivazione ci riusciremo...».



Cosa hanno in comune il ruolo di insegnante e quello di allenatore?

«Il rapporto con gli studenti è fondamentale così come lo è quello con i giocatori. È importante capire lo stato d’animo con cui uno si presenta all’esame o entra in campo. E chiedo sempre il massimo impegno. Dico ai ragazzi: “Facciamo un’ora e mezza, ma fatta bene”. Vale in classe e vale anche in campo».