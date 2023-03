Calcio Padova in vendita? La presidente smentisce: «Nessuna trattativa avviata, solo manifestazioni di interesse»

PADOVA - Il Calcio Padova in vendita? La società interviene sulle voci di accordi in corso con cordate di imprenditori dichiarando, per voce della presidente Alessandra Bianchi, che non vi è nulla di concreto al momento. «Come ogni anno a stagione sportiva avanzata – afferma il numero uno biancoscudato - ci arrivano manifestazioni d’interesse per il club, ma non c’è alcuna trattativa concretamente avviata e tranquillizzo l'ambiente che la società non sta per essere venduta».