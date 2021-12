PADOVA - Dobbiamo sbranarli, ucciderli, bisogna vincere per forza perché altrimenti mi inca... come una iena. Dobbiamo mangiarcele queste m... e tu Zoia, Invernizzi... mezze f... del c... Io voglio vincere perché il direttore e io non perdiamo mai». Le parole sono nel messaggio vocale inviato dal presidente del Seregno Davide Erba nella chat dei giocatori prima della partita all'Euganeo con il Padova, terminata 1-1 domenica 3 ottobre. Frasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati