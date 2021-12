PADOVA - «Sono cose che purtroppo si commentano da sole. Spero vivamente che sia stato un atto goliardico come asserisce il presidente del Seregno, visto che è totalmente diverso dal modo di vivere il calcio che abbiamo noi». L’amministratore delegato del Padova Alessandra Bianchi commenta così il messaggio audio del presidente dei brianzoli Davide Erba ai suoi giocatori prima della partita del 3 ottobre all’Euganeo, (“Dobbiamo sbranarli, ucciderli, bisogna vincere per forza perché altrimenti mi inca... come una iena”). E aggiunge. «Sono episodi spiacevoli che non fanno bene al sistema perché la Lega è fatta di tante società che lavorano sodo, ci mettono risorse. Fatti come questo rischiano di dare un’immagine del calcio non vera».

LA SPIEGAZIONE

Il presidente Erba intanto è tornato sul fatto parlando ai canali ufficiali del club brianzolo. «Era un audio privato in cui ho usato un gergo forte che definisco metaforico, iperbolico nel senso che come tutti sanno a volte nel calcio si usano delle parole un attimino forti: uccidere l’avversario in gergo calcistico significa batterlo in campo. Un messaggio ha un suo valore a seconda del contesto, ad esempio quante volte vi è capitato di sentire da un amico frasi tipo che la moglie gli ha speso diecimila euro con la carta di credito e lui la vuole “ammazzare”. Sono conversazioni private che non hanno assolutamente alcun valore. Mi dispiace che questo messaggio, del quale sono pentito, sia stato strumentalizzato dopo diverse settimane e sia stato fatto uscire ad arte in questi due giorni appositamente per nascondere invece delle situazioni che hanno una rilevanza penale e sportiva. Dispiace che il sistema informazione a volte sfrutti un assist senza guardare in faccia nessuno per sbattere in prima pagina una notizia che probabilmente è interessante a livello mediatico. Tutti sanno il significato di quelle parole, anche quelli che l’hanno scritto. Sarebbe stato sufficiente parlare con gli interlocutori, tanto che ho chiesto ai giocatori se si fossero sentiti offesi e tutti mi hanno riso in faccia dicendo che sono parole di campo che hanno sentito mille volte in qualsiasi spogliatoio. Poi per carità sono cose che non direi più».

I COMMENTI

L’assessore Diego Bonavina ha un passato da giocatore. «Ringrazio Dio di non avere mai avuto un presidente che mi incitava così, perché i modi per incitare i giocatori sono altri. Mi viene in mente quando a Castelfranco nella gara Giorgione-Padova il loro presidente mostrando la pistola disse che la partita si vinceva in un modo o nell’altro. Quella era una cosa visiva, questo è un audio, ma siamo un po’ alla frutta». Ecco Gianfranco Borsatti, presidente dell’Acb. «Sono rimasto di stucco, non si possono tollerare cose del genere. E’ la dimostrazione dei livelli che ci sono in certi club».

Quanto al presidente del Trento, ha precisato che il suo pensiero relativo all’atteggiamento dei dirigenti brianzoli in tribuna era riferito alla gara di Coppa e non al campionato aggiungendo che a fine gara i lombardi hanno esultato e non serviva farlo con un giocatore del Trento in ospedale. Ma il Seregno ha minacciato querela nei suoi confronti.