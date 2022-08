PADOVA - Debutto nella trasferta con la Pro Vercelli domenica 4 settembre e sette giorni più tardi il primo appuntamento casalingo nell’attesissimo derby con il Vicenza, che però nell’occasione sarà privo di Ronaldo in quanto l’ex capitano biancoscudato deve scontare quattro giornate di squalifica per l’espulsione rimediata nella finale play off di ritorno con il Palermo. Sarà un inizio di campionato tutto in salita per il Padova in base al calendario sorteggiato ieri dalla Lega Pro che rimarrà a sessanta squadre (suddivise in tre gironi) dato che il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi di Campobasso e Teramo con conseguente svincolo d’ufficio di tutti i tesserati già sancito dalla Figc. A tal proposito si sfrega le mani il club di viale Nereo Rocco che è pronto a mettere finalmente sotto contratto Liguori.



INIZIO ROVENTE

Oltre a Pro Vercelli e soprattutto Vicenza, la truppa di Bruno Caneo dovrà vedersela subito con quelle che sono da considerare le dirette rivali nella corsa al primato. Alla terza giornata nel primo turno infrasettimanale andrà a fare visita alla Juventus Next Gen (nuovo nome della formazione under 23) mentre, dopo il turno casalingo con la Pro Patria, ecco gli impegni ravvicinati con Pordenone fuori casa (25 settembre) e Feralpi Salò all’Euganeo (2 ottobre). Altro passaggio cruciale alla nona e decima giornata quando la squadra sarà di scena al Rocco di Trieste (secondo turno infrasettimanale mercoledì 19 ottobre) per un altro derby molto sentito storicamente, per poi ricevere tra le mura amiche il Novara (23). Da qui in avanti il calendario sembra più soft, fermo restando che non andrà mai abbassata la guardia: San Giuliano, Trento, Lecco e Mantova il poker di avversari che accompagneranno il Padova al giro di boa, ma saranno anche le tappe che nella seconda parte di stagione scandiranno il rush finale nell’auspicio che la formazione biancoscuda sia a quel punto in corsa per l’obiettivo che conta davvero.



PARTIRE FORTE

Questo il commento flash di Caneo sul cammino che attende la squadra: «Sicuramente il sorteggio è stato abbastanza aggressivo. Dobbiamo partire forte, presentarci ai nastri di partenza con quel furore agonistico che ci dovrà contraddistinguere sempre per affrontare un campionato difficile come questo».

La sosta di Natale scatterà dopo la disputa della prima giornata di ritorno che vedrà il Padova chiudere il 2022 a domicilio con la Pro Vercelli (23 dicembre): sarà vacanza anche il primo giorno del nuovo anno, mentre il campionato ripartirà domenica 8 gennaio con i biancoscudati di scena al Menti di Vicenza per un inizio di 2023 proprio con il botto. Cinque gli appuntamenti infrasettimanali: 14 settembre, 19 ottobre, 30 novembre 2022, 1 febbraio e 15 marzo 2023.



MERCATO

Liguori è atteso a Padova nelle prossime ore. Questa sarà la volta buona visto che già qualche settimana fa era arrivato alla Guizza in attesa dello svincolo d’ufficio, saltato per la decisione del Consiglio di Stato di congelare l’estromissione del Campobasso che ieri è stata appunto formalizzata. Liguori dunque si giocherà il posto con Gagliano nel ruolo di punta esterna a destra, pur essendo mancino per cui può entrare dentro al campo e andare al tiro. In entrata occhio a qualche altra operazione last minute con riflettori accesi in particolare su Leonetti e Manzi della Turris e su Steffè che è svincolato, anche se prima è necessario trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nel piani tecnici, vale a dire Monaco, Terrani, Busellato, Bifulco, Cissè, Castellano e Baraye. C’è tempo sino alle 20 di giovedì per cercare di trovare tutti gli incastri giusti e poter finalmente concentrarsi esclusivamente sul campionato.