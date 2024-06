Il Calcio Padova ha scelto il nuovo allenatore: è Matteo Andreoletti. Il comunicato della società

Il Padova ha un nuovo allenatore. Terminata la breve esperienza di Massimo Oddo, che ha guidato gli biancoscudati nei playoff di serie C subentrando a Vincenzo Torrente, ora è la volta di Matteo Andreoletti.

Lo ha comunicato oggi, venerdì 14 giugno, la stessa società: "Andreoletti ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 e verrà presentato lunedì alle ore 11:00 presso lo Stadio Euganeo".

Chi è Andreoletti

Matteo Andreoletti è nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 30 gennaio 1989. Da calciatore, nel ruolo di portiere, ha difeso i pali del Lecco (Serie C1 2008/2009 e dal gennaio 2010), della Pro Sesto (Serie C2 2009/2010), della Pro Patria (Serie C2 dal 2010 al 2012) e infine del Verbano (Serie D 2013).

La carriera da allenatore

Da allenatore ha iniziato la carriera come preparatore dei portieri nello staff del Lecco nell’estate 2013, la stagione successiva prende il comando della Berretti della Pro Patria. Nella stagione 2015/2016 passa ad allenare il Seregno classificandosi al 3° posto in Serie D, confermato nella stagione successiva elimina al 1° turno di Coppa Italia nazionale proprio il Padova allo stadio Euganeo per 3-4 ai calci di rigore. Nella stagione 2018/2019 allena per due stagioni l’Inveruno in Serie D vincendo i playoff in finale contro il Ligorna. Nella stagione 2020/2021 siede sulla panchina della Sanremese per 2 stagioni, arrivando a disputare la finale playoff del girone A contro il Varese. Nella stagione 2022/2023 viene ingaggiato dalla Pro Sesto in Lega Pro: conduce i biancocelesti ad una cavalcata clamorosa in campionato, rimanendo per tutto il campionato nelle prime posizioni e venendo eliminato ai playoff solo nel doppio confronto contro il Lr Vicenza. Inizia la stagione 2023/2024 sulla panchina del Benevento.