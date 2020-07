Calcinacci pericolanti a 10 metri di altezza: chiusa anche la linea del tram Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcinacci pericolanti da 10 metri di altezza in uno stabile in centro a Padova. Alle 10:00 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Riviera Ponte Romani per la rimozione di alcunipericolanti da un cornicione, su un edificio a circa 10 metri di altezza.con un’apposita attrezzatura, in collaborazione con l’azienda dei trasporti. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore, con la rimozione degli elementi pericolanti e il ripristino della circolazione.