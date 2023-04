PADOVA - Calci alle portiere, botte agli specchietti retrovisori. Un 39enne originario della Tunisia è stato denunciato per aver danneggiato alcune auto parcheggiate in via Poleni.

Ieri sera, 23 aprile, il centralino del 112 è stato preso d'assalto: tanti padovani hanno chiamato per avvisare che in via Poleni c'era un uomo che dava di matto, prendendosela con le auto in sosta. Una pattuglia è stata inviata subito e i carabinieri hanno constatato di persona i tanti danni fatti dal 39enne. Alcuni testimoni hanno descritto l'uomo e hanno indicato ai militari dell'Arma la direzione che aveva preso. Lo hanno visto in via Salvemini, ora deve rispondere di danneggiamento.