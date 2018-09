Podista 30enne perde i sensi: punto â€‹da un calabrone durante la corsa

di Lucio Piva

EPISODIO ANALOGO NEL VERONESE

TEOLO - Salvato grazie all'intervento dei volontari di Pronto Conselve e del personale sanitario del Suem, che l'hanno prelevato lungo un disagevole sentiero dei Colli. Ha avuto momenti drammatici, ma si è risolta in un lieto fine la vicenda che ha avuto come protagonista un. Il giovane, domenica scorsa ha voluto prendere parte, assieme a tantissimi altri appassionati, allaorganizzata dall'Associazione Running Teolo aderendo all'iniziativa benefica finalizzata alla ricerca di fondi per la ricerca sul glioblastoma.Ma durante il percorso ha avuto la disavventura di esserenella parte più impegnativa del percorso. Il festoso corteo dei partecipanti si era snodato da villa Lugli di Bresso lungo strade e