Caffè Pedrocchi: niente feste e multe salatissima /Ecco le norme

PADOVA - Come può essere utilizzato il? Sulla questione i due contratti stipulati tra il- a dicembre del 2013 e nel novembre dell'anno scorso - lasciano pochissimo spazio alle interpretazioni. Di, infatti, neppure si parla. Di conseguenza, gli eventi organizzati ultimamente dalla società di gestione sembrano non rientrare per nulla all'interno dell'accordo. Una circostanza che è stata messa nero su bianco anche nell'integrazione contrattuale sottoscritta un paio di mesi fa. «La concessione del bene deve riferirsi ad una». Insomma, trattandosi di un edificio monumentale, molto difficilmente le feste tipo discoteca possono rientrare nelle attività rispettose della specificità dello stabile. Nel contratto sottoscritto a novembre, poi s'inseriscono alcune novità. Tra queste, per esempio, la richiesta alla società di realizzare un progetto di fattibilità per la trasformazione del secondo piano e del sottotetto in un hotel probabilmente extra lusso - in grado di offrire 25 posti letto. L'altra novità riguarda la concessione del plateatico basso che dà su piazzetta Pedrocchi...