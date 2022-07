Ubriaco cade nel Brenta, un passante sente le grida di aiuto e chiama i soccorsi

VIGONZA - I lamenti provenienti da sotto il ponte hanno attirato l'attenzione di un passante. Un uomo di 44 anni di origine romena, che aveva bevuto un po' troppo, era caduto nel Brenta, a Busa di Vigonza, e si era aggrappato con tutte le sue forze alla struttura. Erano le 21 di ieri, 16 luglio, quando i vigili del fuoco sono partiti verso via Padova e hanno tratto in salvo il malcapitato. Il giovane straniero è stato affidato al personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Ha riportato diverse fratture ma non versa in pericolo di vita. Sul posto c'era anche la polizia di Stato.