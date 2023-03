CITTADELLA - «Fortunatamente nulla di preoccupante». A confermarlo Marco Simioni, assessore ai Lavori pubblici di Cittadella. Nel primo pomeriggio di ieri, dalle 13 alle 16, è scattata la chiusura straordinaria di via Indipendenza e quindi dell'uscita dal centro storico attraverso porta Vicenza, perchè si è reso necessario un controllo straordinario della parte interna del complesso fortificato. Possibile esclusivamente il passaggio pedonale. Il motivo della verifica celere è presto detto. Lunedì pomeriggio un dipendente comunale rientrando al lavoro, si è accorto che al centro della strada, nella parte interna della porta, c'era un pezzo di mattone di circa 6-7 centimetri. É stato immediatamente informato l'ufficio tecnico comunale che ha fatto una primissima verifica, controllando che non ci fossero altri frammenti nell'area ed osservando lo stato delle pareti. É stato poi disposto il controllo specifico, effettuato ieri pomeriggio, con un'apposita cesta su camion, capace di sollevarsi per diverse decine di metri. Questo ha permesso l'attento controllo di tutte le superfici per scongiurare che ci fosse il rischio di caduta di altri frammenti, o, caso più grave, di pezzi più ampi.

L'intervento

Il controllo è stato svolto dall'impresa Faggion di Belvedere di Tezze sul Brenta, che si è aggiudicata i lavori di risanamento del quadrante sud-ovest della cortina fortificata, lavori cominciati da pochi giorni. «Non sono stati rilevati problemi di sorta, è stato ovviamente necessario intervenire subito per evitare potenziali rischi per persone e cose ed eventualmente agire nel tempo più breve possibile se si fossero trovate parti ammalorate - spiega Simioni - Così non è stato, non sono stati rilevati danni strutturali, si è quindi trattato di un distacco di un piccolo pezzo di mattone avvenuto per cause assolutamente eccezionali». Il Comune ha avvisato il pubblico della temporanea chiusura attraverso tutti i propri canali di comunicazione. La polizia locale ha transennato l'accesso della via dal quadrivio, mentre la stazione mobile ha bloccato l'uscita dalla porta. Questo per evitare che qualche veicolo transitando nelle stradelle, immettendosi poi su via Indipendenza, uscisse dalla porta dove era al lavoro la squadra dei tecnici.

«La gestione ordinaria, e sottolineo ordinaria, delle mura è di 100mila euro all'anno - conclude l'assessore - Risorse proprie perchè, stranamente, ci sono bandi e finanziamenti per lavori straordinari, ad esempio la sistemazione dei ponti di accesso, nulla invece per la manutenzione annuale. Queste regole di gestione dovrebbero essere modificate perchè grandi monumenti richiedono al contempo elevate normali spese per la conservazione».