Incidente mortale in moto a Cadoneghe, cartello stradale di pericolo dossi poco prima del punto dove è caduto Giordano Sanginiti Foto

CADONEGHE (PADOVA) - «Attenzione, buche tra un chilometro»: Veneto Strade ha apposto un cartello di avvertimento lungo la Regionale 308 (la “nuova” strada del Santo), prima dell’uscita per Bragni-Bagnoli, per avvisare per tempo gli utenti della presenza degli insidiosi avvallamenti sull’asfalto nel tratto sotto Campodarsego, nel Padovano. Proprio qui, sabato 4 febbraio, il miranese Giordano Sanginiti ha perso il controllo della sua moto Guzzi, rimanendo ucciso a 21 anni a seguito della caduta.

I genitori del ragazzo, assistiti da Studio3A, hanno puntato fin da subito l'indice sull’estrema pericolosità di quel pezzo di strada gravemente dissestato. Il padre e la madre del ragazzo, l’indomani del fatale sinistro, avevano percorso per chilometri la SR 308, registrando in un video tutto il viaggio, e non avevano riscontrato alcun altro cartello che segnalasse il dissesto stradale.