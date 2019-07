Incidente fra tre auto: quattro feriti portati in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CADONEGHE (PADOVA) - La notte scorsa, alle 1:40, i vigili del fuoco sono intervenuti per unavvenuto lungo la SR 308 all’altezza dell’uscita di Bragni nel comune didi cui quattro portate in ospedale.I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza le auto e soccorso insieme al personale del suem 118 le persone coinvolte nel sinistro. Quattro feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso per successivi accertamenti medici. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima dell’alba con l’assistenza della rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della circolazione stradale.