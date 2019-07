Fiamme sul terrazzo, prendono fuoco i tendaggi e l'isolamento del muro

CADONEGHE - Poco prima delle 17 di oggi 4 luglio, divampa un incendio sul terrazzo di un'abitazione in via Vasari a Cadoneghe. Le fiamme hanno interessato i tendaggi e anche l'isolamento del muro esterno, oltre a riempire di fumo l'alloggio. I pompieri accorsi da Padova con un’autopompa un’autobotte e l’autoscala, hanno raggiunto la terrazza dall'esterno e prontamente spento le fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

