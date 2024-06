Cadoneghe. ​Rubate le piantine dalla tomba della mamma: «Che dolore»

CADONEGHE (PADOVA) - «Sono indignato e amareggiato: che razza di gente c'è in giro». Sono parole di Thomas Ravazzolo che l'altro ieri ha scoperto che dalla tomba della sua mamma sono sparite delle piantine. Un furto che l'ha mandato su tutte le furie per un furto tanto meschino.

L'AMAREZZA

«Non ho parole, anzi, qualcuna ce l'ho ed è di rabbia e amarezza: mi domando con che coraggio ci si avvicina ad una tomba per rubare piante o fiori.

Chi non ha provato, non può capire: oltraggiare così la tomba di un tuo caro, è doloroso perché ci si sente impotenti. Se chi ha rubato avesse provato cosa significa perdere un genitore, forse ci penserebbe un po' prima di compiere atti simili. Un gesto ignobile e vergognoso. Chi è ridotto a rubare un vaso da una tomba vuol dire che non ha un briciolo di umanità. Purtroppo abbiamo a che fare con gente senza dignità e senza un briciolo di cuore». La mamma di Thomas, Maria Grazia, è mancata a causa di una malattia due anni fa, a maggio del 2022, a 56 anni. È morta tra le braccia del figlio Thomas e del fratello Roberto. Una vita difficile quella di Maria Grazia, segnata già vent'anni prima dalla malattia che aveva saputo sconfiggere per amore di quel figlio di appena 11 anni che aveva cresciuto da sola.



LO SFOGO

«Per molti il furto di una piantina potrà sembrare una cosa da poco aggiunge Thomas - ma per me che ho visto la mamma soffrire per diversi anni, e che poi è morta tra le braccia, questo furto lo vivo come un oltraggio imperdonabile al grande cuore e alla donna straordinaria che era mia mamma. Ci siamo ritrovati ad affrontare la dura lezione che la vita ed il destino crudele ci hanno messo davanti. E adesso, il fatto che qualcuno abbia messo una mano sui fiori che avevamo messo sulla sua tomba, è un gesto che mi ferisce nell'animo e sono pieno di rabbia». Tanti i commenti indignati che i cittadini hanno lasciato sotto al post di Thomas, tra cui «Che vergogna, sono senza parole. Mi spiace Thomas, certa gente non capisce quanto male può fare con un atto simile»; e ancora «Ma una coscienza la gente non ce l'ha? Un gesto disumano».