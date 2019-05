Candidati fantasma, due politici indagati per falso

di Marco Aldighieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CADONEGHE - Due politici sono finiti iscritti nel registro degli indagati per il caso delle candidature fantasma. Si tratta di Pierantonio Maschi ex segretario di Forza Italia ed ex consigliere comunale, e dell'attuale consigliere comunale Fabio Giacomini del Pd. Secondo l'accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Silvia Golin titolare delle indagini, i due avrebbero alterato,